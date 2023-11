Basket A2 femminile. Vigarano si sblocca

Cancella quota zero dalla classifica, la Giara del coach Andrea Castelli, che ha espugnato il Pala Berta di Montegrotto Terme dopo un grandissimo secondo tempo giocato dalle biancorosse. Abano Terme è battuta e finalmente la classifica comincia a sorridere alle ragazze del patron Marco Gavioli, ancora una volta sospinte da Siciliano, autrice di 26 punti in 39’, con 9 rimbalzi e 8 falli subiti. Alla fine sarà 59-68 per Vigarano, ossigeno puro per un successo di squadra. I primi 10’ vedono le due formazioni battagliarsi ad armi pari, in casa Giara grandissima prestazione di Siciliano, autrice di 14 dei 17 punti di una squadra, quella del coach Castelli, che resta sempre attaccata alle padrone di casa, che hanno avuto buone cose da Degiovanni. Nella seconda frazione le termali vanno pure sul +11, ma nel finale del tempo, anche grazie a 6 punti di Armillotta, la Giara recupera parte dello svantaggio e chiude il tempo sotto 38-31.

La prima metà del terzo quarto vede Amaiquen Siciliano riprende a macinare punti e leadership: il parziale della terza frazione, 9-23, è tutto di marca Giara. Siciliano è sontuosa. In avvio degli ultimi 10’ Minelli firma il +9, poi Siciliano, ancora e sempre lei, per il 47-59 al 33’. Al 35’ Minelli firma il 52-66, Vigarano chiude i conti.