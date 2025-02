Basket a2 femminile. Vigarano travolta in casa di Matelica

Alla Pallacanestro Vigarano, priva, oltre che di Tintori, pure di Visone (riacutizzarsi del guaio alla caviglia) e Zietara (ginocchio), non sono bastati 30’ di buon basket sul campo dell’Halley Thunder Matelica, per avere la meglio delle marchigiane. Decisivo il parziale di 11-1 nei primi 5’ dell’ultima frazione che, di fatto, ha indirizzato il match per le padrone di casa. Alla fine è stato 74-54.

Trenta minuti sostanzialmente equilibrati, si diceva, non sono bastati alle biancorosse del coach Carlo Grilli che, nonostante i 22 punti di Nikolova, assieme a Grassia in doppia cifra, ci hanno provato (17 pari alla prima pausa, 14-11 il parziale del secondo quarto, 23-19 quello del terzo), ma non è bastato, cedendo la lotta a rimbalzo, come purtroppo spesso accade in queste ultime gare.

Inutile dire che la squadra dovrà recuperare le acciaccate, per essere ancora più pronte nelle prossime gare, almeno sulla carta abbordabili, a cominciare da quella casalinga di sabato prossimo contro Bolzano.