Basket A2 femminile. Vigarano travolta anche a Villafranca

Niente da fare. L’Ecodem Alpo rispetta il pronostico della vigilia e supera la Giara Vigarano, che pure in terra veronese ci ha provato, dal punto di vista offensivo con Siciliano, Cutrupi e Gordon, pagando dazio in difesa: 83-61 è il punteggio finale di una gara che ha visto le padrone di casa chiudere con quattro giocatrici in doppia cifra. Dopo il 10-0 iniziale (2’), grazie soprattutto a Cutrupi (20 punti e 16 rimbalzi in 37’ di gioco) la Giara si riporta sul 16-14 al 6’ (bene Gordon e Siciliano), prima di subire il controbreak di 14-4 in 4’ firmato Nori, Parmesani e Turel. Soglia è la mattatrice della seconda frazione, Parmesani, al 19’, firma il 53-31 e le percentuali al tiro premiano le padrone di casa, che nel terzo quarto controllano. Domenica prossima, trasferta a Umbertide.