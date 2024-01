Basket A2 femminile. Villafranca corsara,. Matelica cede nel finale

HALLEY THUNDER

66

ALPO VILLAFRANCA

74

HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite 16, Cabrini 2, Georgieva 10, Gramaccioni 7, Poggio 14, Montelpare 1, Offor 6, Sanchez 10. All. Sorgentone.

ECODEM ALPO VILLAFRANCA: Parmesani 2, Nori 4, Turel 21, Rosignoli, Moriconi 13, Soglia 8, Frustaci 19, Pastore 7. All. Soave.

Arbitri: Galluzzo di Brindisi e Schena di Castellana Grotte.

Parziali: 18-16, 29-38 (11-22), 51-52 (22-14), 66-74 (15-22).

La sfida contro l’Alpo (prima giornata del girone di ritorno) si è decisa nell’ultimo quarto. Le matelicesi, a quattro minuti dal termine, hanno assaporato l’idea di poterla vincere, portandosi in vantaggio 64-61. Ma le venete sono state ciniche e spietate nei tiri da 3 con le infallibili cecchine della serata: Frustaci (4/5) e Turel (6/9), che in due hanno messo giù la bellezza di 40 punti. La Turel ha firmato subito il pari (64-64), mentre la Frustaci l’ha emulata per il controsorpasso (64-67). Una mazzata terribile per la Halley Thunder che, davvero molto volitiva e mai doma, ha cercato di reagire con la brava Kraujunaite, al rientro dopo l’influenza. È stata lei a firmare il 66-67 con due tiri liberi quando al suono della sirena mancavano 88 secondi. Partita ancora viva. Tuttavia, nel finale, sono calate le forze e le ospiti hanno potuto sferrare il definitivo colpo del ko. Peccato, davvero, perché la formazione di coach Sorgentone, nonostante fosse rabberciata per infortuni e stati influenzali, ha giocato una bella gara, soprattutto nel primo e nel terzo quarto. Specialmente dopo l’intervallo si è vista una prestazione maiuscola, di squadra, sia in difesa (a zona), sia in transizione. Ma a fare la differenza è stata la migliore percentuale delle avversarie sul tiro da 3. Con questo stop (il terzo consecutivo) la Halley Thunder scivola al quarto posto, mentre la Alpo sale al terzo.

m. g.