Basket A2: Fortitudo-Cividale e Verona-Avellino sfide chiave per i playoff

Coi successi a sorpresa del fanalino Piacenza su Brindisi (91-82) e di Orzinuovi (63-88) nel derby sul campo dell’Urania Milano è iniziata ieri la 35ª giornata del campionato di A2, che questa sera vedrà diverse sfide di grande interesse.

In chiave playoff, la partita probabilmente più interessante è quella del PalaDozza, dove la Fortitudo attende Cividale, ma attenzione anche a Verona-Avellino che mette in palio due punti pesanti per entrambe le formazioni per cercare di entrare nelle prime sette.

In vetta alla classifica, Udine sarà di scena sull’ostico campo di Cento, ma anche le due inseguitrici Rimini e Cantù sono attese da due trasferte, a Vigevano e a Torino, sulla carta alla portata, ma entrambe da non sottovalutare.

Decisiva la sfida salvezza tra Livorno e Nardò, mentre chiude il programma il match tra Juvi Cremona e Pesaro.

Classifica: Udine 52; Rimini 48; Cantù 44; Forlì 42; Cividale, Rieti e Fortitudo 40; Pesaro, Verona e Milano* 38; Avellino, Torino e Brindisi* 36; Orzinuovi* 30; Cento 26; Livorno, Cremona e Vigevano 22; Nardò 20; Piacenza* 14 (* 1 gara in più).

v. r.