Basket A2: Gara decisiva tra Polisportiva Galli e Logica Broni per la promozione in A1

di Giorgio Grassi

Occorre la ‘bella’ per conoscere le due finaliste per la promozione in A1. Questi gli accoppiamenti: Polisportiva Galli-Logica Broni e Mantova-Treviso. E’ la terza gara. La Galli giocherà in casa stasera alle 17,30, il Mantova al Palasport Marco Squaterr di Treviso, con palla a due. Due grandi squadre che hanno onorato il il campionato di Basket A2. Non si può azzardare un pronostico, perché i valori si equivalgano. A favore della Galli c’è il fattore campo, con un Palagalli al massimo della capienza, che inciterà le stelle di Garcia, come avvenuto contro il Trieste. I due roster per il match sono al completo, quindi i due tecnici possono fare le scelte migliore, alla luce della sconfitta del Broni e della vittoria della Galli. Le due precedenti gare hanno visto al Palagalli la vittoria della Broni, fuori casa il successo del quintetto valdarnese. La vittoria a Pavia è stata un successo al fotofinisch, con un tiro da tre punti della capitano Maria Flora Lazzaro. La sfida era stata aperta dalla vicecapitano Marta Rossini, ma tutta la squadra ha giocato con grande grinta e voglia di vittoria. Le stellate ce l’hanno fatta, il morale è alto, la condizione fisica, la tensione al punto giusto. Il roster e anche il pubblico che si attende numeroso, sono fiduciosi.

"Restiamo coi piedi per terra – ha detto coach Josè Ignacio Fernandez Garcia – Il successo che ci sia di sprone e motivo in più per fare ancora bene. Il cammino è lungo e difficile. E’ stata una bella prestazione sì in casa del Broni, ma bisogna farlo fruttificare oggi davanti al nostro pubblico. Per una grande vittoria è bene gioire, ma guai ad andare oltre. La Logiman è squadra fortisssima e dobbiamo affrontarla concentrati e determinati".

Intanto il club annuncia il secondo rinnovo in vista della stagione 2025-2026. Dopo la conferma della capitana Maria Lazzaro, è il turno di Flavia De Cassan. Classe 1998, l’esterna romana vestirà per il terzo anno di fila i nostri colori. Nella stagione attuale De Cassan ha messo insieme 5 punti e 4 rimbalzi di media a partita, contribuendo al raggiungimento delle semifinali playoff.

POLISPORTIVA GALLI: Lazzaro, Rossini, De Cassan, Faustini, Cruz.

LOGIMAN BRONI: Reggiani, Baldalli, Hartmann, Nasraoui, Morra.

Arbitri: Matteo Paglialunga e Simone Armiani.