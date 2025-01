Basket A2: gli impegni con la Nazionale portano al rinvio di Forlì-Avellino dal 19 febbraio al 26 marzo. Perkovic convocato dalla Croazia

Toni Perkovic torna in Nazionale. Infatti la guardia croata dell’Unieuro è stata convocata per le due gare che la rappresentativa del suo paese dovrà disputare per le qualificazioni ai prossimi Europei (in Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia da fine agosto). Perkovic (foto) dovrà raggiungere la Croazia lunedì 17 febbraio e tornerà a Forlì martedì 25: affronterà venerdì 21 in casa la Francia, mentre lunedì 24 sarà impegnato a Cipro.

Alla luce di ciò la partita Forlì-Avellino, originariamente programmata per mercoledì 19 febbraio, è stata rinviata a mercoledì 26 marzo alle 20. Di conseguenza l’Unieuro nel mese di febbraio disputerà solo quattro incontri: domenica 2 a Desio contro Cantù, domenica 9 riceverà Udine, domenica 16 giocherà ad Orzinuovi, mentre mercoledì 26, dopo nove giorni di pausa, arriverà Nardò. In marzo, invece, i romagnoli giocheranno sei partite: domenica 2 a Vigevano, domenica 9 in casa contro Cremona, poi sabato 15 andranno a Pesaro (match ri-programmato pochi giorni fa), sabato 22 a Piacenza. Poi due in casa: mercoledì 26 Avellino e domenica 30 l’Urania Milano.