Basket A2, ieri sera quattro incontri della 28ª giornata. Cadono Fortitudo e Rieti, vola Pesaro

Nella serata di ieri si sono disputate quattro gare della 28ª giornata di regular season, con alcuni risultati a sorpresa a cui la Pallacanestro 2.015 guarda con interesse. A fare rumore è indubbiamente la debacle della Fortitudo a Torino per 82-64. La Effe è addirittura crollata anche sul -31 nel corso del match, restando così in classifica in ‘orbita’ Forlì, a 32 punti.

Cade fragorosamente anche Rieti, che vede interrompersi la sua striscia positiva finendo al tappeto a Verona (69-47), restando ‘solo’ a +4 sui biancorossi. Allunga invece Pesaro, corsara a Cento (76-97), così come Brindisi continua la sua rincorsa passando a Livorno 69-77.

La giornata: Cantù-Cividale 78-77 (giocata in anticipo), Cento-Pesaro 76-97, Torino-Fortitudo Bologna 82-64, Verona-Rieti 69-47, Livorno-Brindisi 69-77. Rinviate: Piacenza-Orzinuovi (14 marzo), Nardò-Vigevano (15 marzo), Forlì-Avellino (26 marzo), Milano-Udine (2 aprile), Rimini-Cremona (3 aprile).

Classifica: Rimini e Udine 40; Rieti* e Cantù* 36; Pesaro* e Cividale* 34; Forlì, Avellino, Milano, Fortitudo Bologna* e Verona* 32; Brindisi* 30; Torino* 24; Cremona e Cento* 20; Livorno* e Orzinuovi 18; Vigevano 16; Nardò 14, Piacenza 10 (* una gara in più).

Prossimo turno (29ª giornata). Domenica 23 febbraio: Torino-Livorno, Udine-Piacenza. Rinviate: Brindisi-Cremona (14 marzo), Pesaro-Forlì, Avellino-Cento (15 marzo), Fortitudo Bologna-Milano, Cividale-Verona, Vigevano-Orzinuovi, Rieti-Rimini (19 marzo), Nardò-Cantù (2 aprile).

Simone Casadei