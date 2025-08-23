Basket A2. Riccione Cup, cala il sipario

Ha conclusione oggi, la tre giorni di grande basket al Playhall nella Perla Verde. La Riccione Basket Cup celebra il suo ultimo atto con una sfida attesa e che potrebbe attirare in Riviera diversi sostenitori delle due squadre. Si tratta di Pesaro - Fortitudo (palla a due alle 20.30), che scaldano i motori in questa preseason e provano a trovare i giusti meccanismi già nelle prime settimane di preparazione. Occhio attento di Rinascita Basket Rimini, perché sarà proprio contro Bologna che i biancorossi giocheranno la loro prima partita ufficiale della stagione, quella del 12 settembre in Supercoppa a Ravenna. Vuelle ed Effe hanno già giocato la loro prima partita in questo triangolare riccionese contro Cividale: Bologna ieri sera, Pesaro martedì. A vincere il primo atto dell’evento è stata Cividale, molto più in palla e completa rispetto alla formazione di Spyro Leka. I friulani si sono imposti 79-66, con mvp Francesco Ferrari (14 punti), premiato dall’organizzazione assieme a Trucchetti e Marangon per l’oro all’Europeo under 20. Per Pesaro ottime cose da parte del lungo lituano Regimantas Miniotas (17), ma alla squadra manca ancora uno straniero.