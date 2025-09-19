Basket. Agrate e Busnago scaldano i motori

Il weekend che precede l’inizio dei campionati regionali di pallacanestro è tradizionalmente dedicato ai tornei quadrangolari. Due partite a squadra nel giro di 24-48 ore per affinare la preparazione e fare le prove generali. È già in corso di svolgimento ad Agrate Brianza la 13esima edizione del “Magenga“ con in campo i Canarins di casa, l’Ardor Bollate, l’ASA Cinisello e MI Games. Sabato pomeriggio (14.30 e 16.30) le due finali per il terzo e il per il primo posto.

Altro appuntamento classico di Settembre è quello che si tiene a Busnago per ricordare Fratel Marco Rapetti, storico presidente e fondatore della Fortitudo. Anche qui siamo ben oltre la doppia cifra visto che l’edizione 2025 è la numero 18. Si comincia domani con le due semifinali: alle 17.30 il quintetto di casa allenato da Alessio Ascenzo se la vedrà con Cerro Maggiore mentre a seguire Bottanuco sfida i bresciani di Verolanuova. Domenica le finali alle 17.30 e alle 19.30.

La Galvi Lissone invece, dopo la due giorni a Bormio, sarà impegnata domani alle 20 a Gorle.

Ro.San.