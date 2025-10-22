Basket, ai nastri di partenza la Pallacanestro Femminile Pisa in serie C

Pisa, 22 ottobre 2025 – Nastri di partenza per la Pallacanestro Femminile Pisa, che debutta domenica in serie C, sul campo della neopromossa Bellaria Pontedera. La società del presidente Laura Guerrini va in continuità con l’organico della scorsa stagione, con due innesti di categoria.

LA FORMULA - Il campionato di serie C prevede la disputa di un girone a 11 squadre, insieme ad Altopascio, Pontedera, Montecatini, Grosseto, Porcari, Castelfiorentino, PF Firenze, Baloncesto Firenze, Chimenti Livorno e Virtus Siena. Al termine della regular season, le squadre classificate ai primi quattro posti saranno ammesse ai play-off per una promozione in serie B, mentre le ultime quattro prenderanno parte ai play-out per una retrocessione in Promozione.

LA SQUADRA – Reduce da due stagioni di ottimo livello in crescendo, in cui era arrivata a disputare lo spareggio per la serie B, perso con onore contro Laurenziana Firenze e, con la Pallacanestro Firenze, la PF ha fallito l’accesso ai play-off nel campionato 2023-24, per poi ritrovarlo nella scorsa stagione, dopo un ottimo finale sotto la guida del confermato coach Carlo De Filippis. Costrette per motivi fisici o di lavoro a perdere Francesca Nannini e Marta Cioni, la rosa biancorossa parte dalle conferme di Margherita Benedettini, Giulia Nesti, Matilde Marcolini, Carola Beccari, Francesca Ferri (capitano), Silvia Barghini, Bianca Garruto, Ashily Ward, Chiara Sgorbini, Trisha Edu Mengue, Francesca Filippini, Alice Turco, Eleonora Parenti, Elisa Fazi e Giulia Angori, a cui si aggiungono due atlete provenienti dal Viareggio, che quest’anno non si presenterà al via in campionato. Si tratta di due giocatrici esperte della categoria, Martina Troisi e Ginevra Biancalana, in grado di dare un apporto significativo al gruppo. Completano il quadro quattro giovani del 2007 che di volta in volta verranno convocate in prima squadra, con l’obiettivo, esplicito, della società di favorirne la maturazione.

“Il campionato è molto impegnativo -dichiara coach De Filippis- con squadre come Altopascio e Porcari che si sono rinforzate e compagini tutte da scoprire come Siena, Chimenti Livorno e la neopromossa Bellaria. In questo contesto il nostro obiettivo è sicuramente quello di raggiungere i play-off. I posti disponibili sono solo quattro, ma il gruppo ha mantenuto l’ossatura dell’anno scorso, le nuove arrivate si sono integrate molto bene e ci stiamo allenando intensamente”.