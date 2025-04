Basket, ai play-off di serie C la Pallacanestro Femminile Pisa domina gara 2 con Prato

Pisa, 5 aprile 2025 – In serie C la Pallacanestro Femminile Pisa supera nettamente Prato in gara due e riapre il primo turno dei play-off, che si deciderà con il prossimo spareggio nella città laniera. Di fronte ad un folto pubblico, con tutte le atlete delle giovanili a far sentire il proprio incitamento, con una folta delegazione pratese, le biancorosse hanno travolto nella ripresa le avversarie, dopo un inizio problematico.

LA CRONACA – L’avvio dell’incontro vede avanti Prato, che chiude il primo quarto sul 15-17, al termine di un parziale equilibrato, in cui la squadra di coach De Filippis, coadiuvato per l’occasione in panchina da Sergio Ferro, è sembrata contratta, contro una zona 2-3 molto alta, disposta dalle ospiti a disturbare continuamente le portatrici di palla. Nel secondo periodo Prato mantiene il controllo, sembrando più precisa e compatta rispetto alla partita d’andata, con Rastelli in cabina di regia a tratti immarcabile, e allunga prima del riposo (25-30). Al rientro in campo la PF è un’altra squadra, le biancorosse pressano a tutto campo le portatrici di palla avversarie, e, gradualmente, recuperano il gap, mettendo la freccia alla fine del terzo parziale, con i canestri di Filippini e Ferri (40-37). Nel quarto, in una palestra di Via Betti infuocata, sale in cattedra Benedettini, che in cabina di regia prende per mano la squadra, recuperando un’infinità di palloni e diventando un’autentica spina nel fianco della difesa avversaria: la PF dilaga per 15-4, terminando con un vantaggio a due cifre, in un tripudio che coinvolge la tribuna e le atlete under.

I VALORI - Oltre a Benedettini, top scorer con 16 punti, da segnalare in doppia cifra Nesti con 10 punti, che, insieme a Edu Mengue, Sgorbini e Selmi, ha disputato un’ottima gara difensiva, lottando contro le lunghe avversarie, chiudendo tutti gli spazi e conquistando moltissimi rimbalzi

PF Pisa-Cestistica Rosa Prato 55-41

Progressivo: 15-17, 25-30, 40-37

PF Pisa: Sgorbini 5, Nesti 10, Turco, Ferri 4, Benedettini 16, Parenti, Selmi 4, Cioni, Beccari 2, Edu Mengue 4, Filippini 8, Garruto 2. All.: De Filippis.