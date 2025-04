Basket, ai play-off di serie C la Pallacanestro Femminile Pisa esce di scena a Prato

Pisa, 14 aprile 2025 – Sfuma a Prato l’ultima chance della Pallacanestro Femminile Pisa di disputare una delle due finali per la promozione in serie B: nella bella, in gara 3, contro le padrone di casa della Cestistica Rosa, il quarto periodo è stato infatti decisivo, con la squadra di casa che ha saputo concretizzare la maggior parte delle occasioni avute per andare a canestro, mentre, per le ragazze di coach Carlo De Filippis, si è spenta la luce ed il match è terminato 57-47.

LA CRONACA –L’incontro è iniziato con un parziale di 13-4 per Prato che non prometteva nulla di buono per le biancorosse, ma gradualmente la squadra pisana è riuscita a rientrare in partita, pur chiudendo il primo quarto sotto per 16-10. Nel secondo, le ragazze di De Filippis registrano la difesa e avviano una rimonta che porta al sostanziale pareggio al riposo (26-25). Al rientro in campo si assiste forse al miglior momento per la Pallacanestro Femminile Pisa, che si aggiudica il terzo periodo per 9-11, portandosi in vantaggio per 35-36. Nel quarto decisivo, l’equilibrio in campo tra le due compagini improvvisamente però si spezza: in casa biancorossa si spegne la luce, mentre la Cestistica Prato è praticamente perfetta con 11 su 13 dalla lunetta e due triple consecutive di Battistini, che creano un solco decisivo. Garruto e compagne provano infatti a rientrare, ma le bassissime percentuali nel tiro da due punti e gli errori da sotto fanno la differenza, consegnando l’ultimo parziale di 22-11 alla squadra di casa, che chiude l’incontro sul 57-47.

Ha vinto la squadra che ha saputo mantenere una maggiore concentrazione nel momento più importante della partita, cosa che non le era riuscita in gara 2 a Pisa. Alla Pallacanestro Femminile e a coach De Filippis va comunque il merito di aver disputato un buon girone di ritorno e di aver creduto fino in fondo ad una difficile impresa, diventata alla portata, riducendo le distanze rispetto ad un’avversaria che, solo pochi mesi fa, sembrava inarrivabile.

Cestistica Rosa Prato-PF Pisa 57-47

Progressivo: 16-10, 26-25, 35-36

PF Pisa: Sgorbini 5, Nesti 2, Mercolini 5, Turco 3, Ferri, Benedettini 5, Parenti 4, Selmi 2, Beccari, Edu Mengue 4, Filippini 4, Garruto 1. All.: De Filippis.