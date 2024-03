Basket. Al Cus di misura la partita contro la Vis

Importante vittoria fra le mura amiche per il Cus Ferrara basket, che nel campionato DR3 ferma la Vis 2008 seconda in classifica, imponenosi 77-70. Dopo il successo contro Pallacanestro Budrio arriva così il secondo “foglio rosa” consecutivo per il Cus in altrettanti turni casalinghi, che riscattano i due passi falsi lontani dal dal PalaCus in casa di Antares e Veni Basket. Un match piacevole fatto di continui botta e risposta sui due lati del campo, poi un incredibile buzzer beater di Morea in scadere di terzo quarto che riporta il Cus sul +2, ma il break decisivo arriverà solo a metà dell’ultimo quarto, quando due ottime giocate offensive concluse con i canestri di Di Stefano e due triple di Destro fanno scappare il Cus fino al +7.