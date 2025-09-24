Basket, al via in continuità il GMV, in Divisione Regionale 2

Pisa, 24 settembre 2025 – Ultima fase della preparazione, per il GMV Basket, che fa il suo esordio l’11 ottobre nel campionato di Divisione Regionale 2, in una stagione che va in continuità con la precedente, sotto la guida di coach Cinzia Piazza, coadiuvata dal vice allenatore Daniele Meschinelli. La squadra del presidente Luca Benedettini, reduce da un 2024-25 terminato al secondo posto nel proprio girone, al termine della regular season, con l’approdo ai play-off, conclusi in semifinale, dopo lo spareggio perso con Valdera, va in sostanziale continuità, con qualche defezione, alcuni rientri e nuovi arrivi.

LA FORMULA – Il campionato di Divisione Regionale 2 comprende 4 gironi: nel girone D sono inserite le pisane GMV, Dream e IES, insieme a Grosseto, Volterra, Rosignano, Liburnia Livorno, Argentario, Ponsacco, US Livorno, Etrusca S.Miniato, Follonica, Piombino e Fortezza Livorno. Al termine della regular season le squadre classificate ai primi otto posti di ogni girone saranno ammesse ai play-off, quelle classificate dal nono al decimo posto saranno salve, le ultime quattro saranno ammesse ai play-out.

LA SQUADRA – Usciti Bini, Spagnoli e Ferretti, approdati come avversari al Dream, perso Bellavia, che si era affacciato nel girone di ritorno della scorsa stagione, la rosa biancoverde mantiene Davini, Mendoza, Badalassi, Botto, Leoncini, Buttitta, Balestrieri, Woszczyk, Franceschi, Gorini, a cui si aggiungono i rientranti Federico Nesti e Valerio Curci, reduci da inattività per infortunio, il diciannovenne del vivaio Matteo Di Carlo ed il nuovo esterno Carlo Bisca, a Pisa come studente universitario. A questi si potranno aggiungere di volta in volta atleti giovanissimi del 2008, reduci dal titolo regionale under 17, adesso under 19 gold. “In un girone che si preannuncia molto competitivo -dichiara il vice allenatore Daniele Meschinelli- con squadre molto rafforzate, come Fortezza Livorno, che incontreremo all’esordio, l’obiettivo è comunque quello di centrare nuovamente i play-off, che quest’anno hanno raddoppiato i posti. Quello che verrà in più sarà ovviamente ben accetto”.

IL ROSTER - Balestrieri Giorgio, Franceschi Gregorio, Davini Giovanni, Badalassi Niccolò, Mendoza John Stephen, Botto Federico, Buttitta Marco, Leoncini Lorenzo, Nesti Federico, Gorini Daniele, Di Carlo Matteo, Bisca Carlo, Curci Valerio, Woszczyk Nikodem.