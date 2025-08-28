Basket, al via la preparazione per il GMV di Ghezzano

Pisa, 27 agosto – E’ tempo di ricominciare per il GMV, atteso, il prossimo lunedì, dall’avvio della fase di preparazione, in vista di una stagione che si preannuncia ricca di squadre, senior e giovanili, e carica di obiettivi.

LA PREPARAZIONE – Sotto la guida del preparatore atletico Filippo Cinelli, le otto compagini del presidente Luca Benedettini, lavoreranno infatti sulla componente fisica per cinque giorni alla settimana, alle Piagge e alla Fontina, e torneranno a prendere confidenza con la palla, nelle palestre di Ghezzano e Di Via Possenti, con una o due sedute indoor. Molte le conferme, per una società che, nella scorsa stagione, ha vinto il titolo regionale under 17 silver (coach Piazza e Benedettini) ed ha sfiorato la promozione in divisione regionale 1, sotto la guida di Piazza e Meschinelli, ma anche molti e qualificati i volti nuovi.

LE SQUADRE – Partendo dai gruppi adulti, la formazione di punta di Ghezzano è ancora quella militante in divisione regionale 2, che va in continuità con coach Cinzia Piazza e vice Daniele Meschinelli, con l’intenzione almeno di ripetere l’ottimo piazzamento della scorsa stagione, mentre è nato un nuovo team, che disputerà la divisione regionale 3, sotto la guida di Sergio Ferro. Tra le squadre giovanili da segnalare l’ingresso di Paolo Campani, esperto allenatore IES che guida, coadiuvato da Matilda Benedettini, il gruppo under 19 (classe 2008), reduce dal titolo regionale under 17, mentre i due nuovi gruppi under 17 hanno come coach Giovanni Azzolini e Sergio Ferro (classe 2009) e Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli (classe 2010). Tra i più giovani la formazione under 15 è sotto la conduzione tecnica di Giovanni Azzolini e Filippo Cinelli, la under 13 è guidata da Daniele Meschinelli e Chiara Muntoni e gli esordienti (2014) sono affidati alle esperte mani di Michele Masi, coadiuvato dal giovane Marco Buttitta.