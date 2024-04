Basket. Alla Scuola Basket il big match con Bondeno

La Scuola Basket Ferrara si è aggiudicata lo scontro al vertice del girone F di Divisione Regionale 3 contro la Matilde Basket Bondeno, giocato giovedì scorso al PalaVigarano. Decisivo il primo quarto, che i ferraresi hanno chiuso sul +20. I matildei nella ripresa erano rientrati in partita, rientrando fino al -8, ma alla fine la vittoria è andata alla SBF, che ipoteca così il primo posto in vista dei playoff.

Nel secondo quarto l’SBF tocca il massimo vantaggio arrivando a +21 sul 27-6, la Matilde cresce in difesa ma continua a faticare tantissimo in attacco e dopo più di metà terzo quarto il punteggio è sul 30-10 per i padroni di casa, che restano in controllo della partita. Nel terzo quarto la compagine matildea parte meglio rispetto ai primi 2, aumenta l’intensità soprattutto in difesa e riesce a rientrare parzialmente fino al -14, sul punteggio di 38-24. Nell’ultima parte di quarto il punteggio rimane sempre tra gli 8 ed i 10 punti di scarto, con i padroni di casa avanti per 52-42. La Matilde lotta ad inizio ultimo quarto, soprattutto in difesa mantiene una buona intensità, ma pasticcia in attacco e l’SBF torna sul +12. I matildei non demordono e si riportano in singola cifra di svantaggio sul 56-49. La partita sale di intensità, la Matilde ritorna a -8 sul 60-52 ma in attacco fatica e non riesce a chiudere il gap con i padroni di casa, che a poco più di un minuto dalla fine trovano la tripla che chiude la partita portandoli sul +11.

Il punteggio finale è di 67-56 per la Scuola Basket Ferrara.