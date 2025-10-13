Basket, ancora una sconfitta per il CUS Pisa in DR1, sul campo del Chimenti Livorno

Pisa, 12 ottobre 2025 – Ancora rinviato l’appuntamento con la prima vittoria, per il CUS Pisa targato Cosmocare, nel campionato di Divisione Regionale 1: sul campo della Polisportiva Chimenti Livorno, gli uomini di Stefano Dari hanno però mostrato un netto miglioramento rispetto alla gara persa in casa con CMC Carrara, soprattutto relativamente agli aspetti della difesa (solo 66 i punti subiti) e della tenuta, rimanendo in partita fino al termine.

LA CRONACA – Il primo quarto è in sostanziale equilibrio, con le difese migliori degli attacchi ed i gialloblù che realizzano più dall’arco (3 triple) che dal campo (17-15). La svolta si manifesta nel secondo parziale, in cui gli universitari praticamente non segnano (solo 10 i punti realizzati, 3 liberi, 2 canestri ed 1 tripla), consentendo ai padroni di casa di andare al riposo con un vantaggio di 9 lunghezze (34-25). Nella ripresa il Cosmocare non riesce a recuperare lo svantaggio, che diventa anche in doppia cifra, mantenendo la stessa distanza dai locali alla fine del terzo quarto, pareggiato per 17-17, ma si sveglia nell’ultimo, grazie ad un più arcigno assetto difensivo. I gialloblù, sotto per 60-43, limano progressivamente il gap, piazzando un break di 16-0, e, a pochi minuiti dalla conclusione, arrivano ad un solo punto dagli avversari (60-59), che allungano però definitivamente, approfittando del fallo sistematico pisano.

I VALORI – In una serata avara di punti, con i senior incapaci di incidere significativamente a canestro, la formazione universitaria ha potuto contare sull’apporto dei giovani, in particolare di Ricci e Spagli, che hanno confermato le buone indicazioni dell’esordio, con uno score rispettivo di 10 e 8 punti in 23 e 15 minuti di gioco.

“La difesa è sicuramente migliorata -commenta coach Dari- anche se dobbiamo crescere ulteriormente, mentre in attacco abbiamo ancora percentuali di tiro insostenibili, che non ci consentono di aspirare al successo”.

Chimenti Livorno-Cosmocare CUS Pisa 66-60

Parziali: 17-15, 17-10, 17-17, 15-18

Chimenti Livorno: Fulceri, Pino 6, Cianetti2, Minuti, Gavazza 7, Salvadori 3, Gamba 2, Bernardini 13, Lulli 14, Dell’Agnello 6, Massoli 13. All.: Pini.

Cosmocare CUS Pisa: Burgalassi 2, Spagli 8, Fiorindi 8, Ricci 10, Spagnolli 2, Malfatti 7, Siena 3, Giannelli 10, Apolloni 2, Quarta 8. All.: Dari.