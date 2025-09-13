Acquista il giornale
  4. Basket: appuntamento oggi alle 18.30 al palazzetto di Avenza. Legends al debutto in Coppa Toscana. Senza quattro elementi ospita il Valdelsa

"Non siamo messi bene, per impegni personali mancheranno 4 giocatori, ma faremo del nostro meglio". Inizia con qualche assenza pesante...

di MAURIZIO MUNDA
13 settembre 2025
Il coach dei Legends Carrara (Divisione regionale 1) Guglielmo Rossi

"Non siamo messi bene, per impegni personali mancheranno 4 giocatori, ma faremo del nostro meglio". Inizia con qualche assenza pesante la nuova stagione dei Legends che oggi (palazzetto di Avenza, ore 18.30) ospitano il Valdelsa nella gara secca valida per i 16° della Coppa Toscana ’Franco Bugliesi’. Per la prima gara ufficiale i gialloviola devono rinunciare al pivot Donati, all’ala Borghini, al play Tongiani e alla guardia Pizzanelli. Nonostate le assenze, coach Guglielmo Rossi è comunque fiducioso: "Ci siamo preparati bene, abbiamo fatto tanta atletica e da qualche giorno abbiamo anche iniziato a curare il gioco. Avevamo chiesto agli avversari di spostare la gara a domenica ma non hanno accettato – continua Rossi che deve anche tenere conto del regolamento che impone la presenza di non più di 3 over nel roster –. Il nostro obiettivo è arrivare pronti al campionato e non credo che il Valdelsa sia più avanti di noi nella preparazione".

Il roster: Michele Leonardi (play), Alessandro Benfatto (play), Nicola Tongiani (play), Gabriele Viola (guardia), Christian Canciello (ala-pivot), Andrea Borghini (ala), Andrea Fontanelli (ala), Jacopo Donati (pivot), Michele Maiolini (ala), Francesco Bordigoni (pivot), Francesco Nannetti (ala), Nicolò Pizzanelli (guardia-ala), Lorenzo Diamanti (pivot), Giacomo Viaggi (ala), Edoardo Salvi (ala).

