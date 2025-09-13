Basket: appuntamento oggi alle 18.30 al palazzetto di Avenza. Legends al debutto in Coppa Toscana. Senza quattro elementi ospita il Valdelsa

"Non siamo messi bene, per impegni personali mancheranno 4 giocatori, ma faremo del nostro meglio". Inizia con qualche assenza pesante la nuova stagione dei Legends che oggi (palazzetto di Avenza, ore 18.30) ospitano il Valdelsa nella gara secca valida per i 16° della Coppa Toscana ’Franco Bugliesi’. Per la prima gara ufficiale i gialloviola devono rinunciare al pivot Donati, all’ala Borghini, al play Tongiani e alla guardia Pizzanelli. Nonostate le assenze, coach Guglielmo Rossi è comunque fiducioso: "Ci siamo preparati bene, abbiamo fatto tanta atletica e da qualche giorno abbiamo anche iniziato a curare il gioco. Avevamo chiesto agli avversari di spostare la gara a domenica ma non hanno accettato – continua Rossi che deve anche tenere conto del regolamento che impone la presenza di non più di 3 over nel roster –. Il nostro obiettivo è arrivare pronti al campionato e non credo che il Valdelsa sia più avanti di noi nella preparazione".

Il roster: Michele Leonardi (play), Alessandro Benfatto (play), Nicola Tongiani (play), Gabriele Viola (guardia), Christian Canciello (ala-pivot), Andrea Borghini (ala), Andrea Fontanelli (ala), Jacopo Donati (pivot), Michele Maiolini (ala), Francesco Bordigoni (pivot), Francesco Nannetti (ala), Nicolò Pizzanelli (guardia-ala), Lorenzo Diamanti (pivot), Giacomo Viaggi (ala), Edoardo Salvi (ala).

ma.mu.