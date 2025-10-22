Basket, aria di derby a Pisa, in Divisione Regionale 2, con GMV-IES

Pisa, 22 ottobre 2025 – Vento in poppa per le compagini pisane impegnate nel campionato di Divisione Regionale 2, tutte reduci da successi nella seconda giornata, con DREAM e IES imbattute, a punteggio pieno. Il terzo turno vede gli appassionati di Pisa focalizzati sul primo derby della stagione, GMV-IES, in programma sabato alle 18,30 a Ghezzano, mentre il DREAM è atteso da un’importante verifica domenica a Volterra.

GMV – Il gruppo biancoverde, dopo aver iniziato con una sconfitta interna, contro la squadra forse più attrezzata del girone, quella Fortezza Livorno che, oltre a coach Parcesepe, ha acquisito molti atleti di categoria superiore, ha conquistato il primo successo sul campo dell’Etrusca S.Miniato, compagine dal micidiale attacco dall’arco. Gli uomini di Cinzia Piazza, assistita da Daniele Meschinelli e da Nicola Daini, hanno iniziato alla pari, hanno preso un vantaggio interessante nei quarti centrali ed hanno saputo difendersi dal rientro in partita dei padroni di casa. Ottimo il tabellino del GMV, con tutti i ragazzi a segno, e, oltre al solito Badalassi, hanno terminato in doppia cifra anche atleti capaci di giocare spalle a canestro, come Franceschi e Davini, determinante in alcune circostanze.

IES – Il team di coach Paolo Campani, coadiuvato da Maurizio Neri, è attualmente in prima posizione, con DREAM e Fortezza Livorno, dopo il successo esterno a Follonica e quello sul proprio parquet con Ponsacco, al termine di un derby giocato alla pari, tra due squadre esperte, risoltosi in favore dei padroni di casa nel finale. Nel match di Ghezzano i blues dovranno sfruttare le molte bocche da fuoco su cui possono contare, tra cui Bonasera, Fruzza, Buzzo, Sciamanda, Raimo e Villani, già in doppia cifra in almeno uno dei match disputati.

DREAM – Il sodalizio pisano, per la prima volta in categoria, nonostante una rosa giovane e rinnovata, ha esordito con un piglio da protagonista in campionato, con due successi larghi, a Rosignano ed in casa con Argentario, contro due squadre ancora a zero punti. Inaspettatamente in vetta alla classifica, i ragazzi di Marco Paganucci e Matteo De Luca sono chiamati ad una verifica importante a Volterra, contro la più esperta AutoEtruria. Un successo ulteriore potrebbe aprire nuovi scenari per il gruppo del presidente Gorini.