Basket B donne e Divisione regionale uomini. Nuova Virtus, altro derby e altro ko. Cesena 2005, terzo successo di fila

La Fse Nuova Virtus ha iniziato il girone dei ritorno del campionato di basket femminile di B con una sconfitta in trasferta (57-49) sul campo della Libertas Rosa Basket Forlì. Il girone di andata delle giallonere era cominciato con molte difficoltà per l’assenza di amalgama in una squadra rinnovata quasi completamente, poi era seguita una fase di forte crescita fruttata però soltanto due vittorie. Ora all’avvio del ritorno, questo processo sembra essersi arrestato in quanto Forlì, avversario ostico ma non impossibile da battere, ha avuto la meglio sulle cesenati che per lunghi tratti sono state fuori partita, per poi lanciare qualche fiammata di bel gioco in grado di rimetterle davanti nel punteggio, ma non sufficiente a mantenere l’inerzia nei momenti decisivi.

Chi invece pare aver preso un buon abbrivio è la Cesena 2005, nel campionato maschile di Divisione Regionale 1. La squadra ha centrato il terzo successo consecutivo maturato ai danni di Imola (66-53) che è indice di continuità, compattezza, amalgama e dei risultati portati dalle soluzioni tecniche di coach Marco Vandelli. Cesena parte mandando a bersaglio i tiratori ben supportati da Sanzani salendo a +13 a metà quarto con la seconda tripla di Pezzi. Il vantaggio cesenate resterà rassicurante, consentendo ai biancazzurri di arrivare ai titoli di coda senza patemi.

l.r.