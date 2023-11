Basket "B" donne: Green fuori casa

Gara esterna per il Green Le Mura Spring che, nella sesta giornata, affronta a San Giovanni Valdarno Number 8, domani, alle 18. Le ragazze di coach Biagi arrivano a questo appuntamento con all’attivo quattro successi, frutto di altrettante prestazioni superlative. Match molto combattutti che hanno visto Spring gestire bene il vantagigo e conquistare successi importanti, contro formazioni ben allestite che hanno cercato in tutti i modi di bloccare le ragazze lucchesi. "Affrontiamo una squadra esperta – dice Biagi – che gioca insieme da diversi anni con elementi che hanno caratteristiche ben precise e sono molto esperte. Riescono a trovare soluzioni molto rapide, soprattutto in attacco. Ci aspettiamo che si schiererà con la difesa a zona e noi cercheremo di attaccarle il meglio possibile". Quella di domani contro il Number 8 sarà un’altra sfida molto importante, visto che le valdarnesi si trovano dietro in classifica, con 4 punti.

Alessia Lombardi