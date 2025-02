Basket B donne. Project, contro la Virtus Cesena una vittoria di carattere

Vittoria di carattere per il Faenza Basket Project, aggiudicatosi 85-78 (17-25; 37-45; 50-55; 69-69) un combattutissimo derby contro la Nuova Virtus Cesena dopo un supplementare. A fare la differenza in un match sempre in equilibrio è stato proprio l’overtime dove le faentine hanno piazzato un break di 16-9. Da segnalare i 25 punti di Brzonova, utilizzata in B in quanto l’A1 femminile riposava, e i 22 di Scekic, che entrerà nelle rotazioni dell’E-Work in pianta stabile a partire dalla gara a Sesto San Giovanni di domenica 23 dopo gli infortuni di Parzenska e di Reichert. Le faentine ritorneranno in campo già questa sera a Scandiano (ore 21) nel turno infrasettimanale, altro scontro diretto da vincere per scalare posizioni in classifica. Sembra paradossale, ma ad oggi il Comitato Regionale non ha ancora reso nota la formula del campionato e dunque le faentine, che puntano alla salvezza vista anche la giovane età del roster, non sanno ancora quale piazzamento devono raggiungere per evitare i playout, sempre che ci siano gli spareggi salvezza e non vengano tolti. Alla squadra di coach Leonardi non resta quindi che vincere più partite possibile e aspettare di conoscere il nuovo regolamento della B Regionale.

Faenza: Panzavolta 7, Babini 2, Cavina, Brzonova 25, Cavassi 8, Ceroni 2, Minguzzi 4, Scekic 22, Rotaru ne, Onyekwere, Bernabè 10, Ciuffoli E. 5. All.: Leonardi

Classifica: Cavezzo 38; Puianello 32; Valdarda e Piumazzo 28; Castel San Pietro* e Rimini 26; Cesena 20; Valtarese, San Lazzaro e Faenza 18; Fidenza* 16; Scandiano 14; Fidenza* 12; Castello d’Argile 8; Parma e Ferrara 4; Forlì 0. * gare in meno