Basket b femminile. Brutto scivolone a Parma per la Vis

Brutta sconfitta sul campo della Magik Parma per la Istituti Polesani Vis Rosa, che stecca lo scontro salvezza e perde 69-47 in una partita che ha avuto ben poca storia soprattutto nella ripresa. Approcciata non al meglio già nel primo quarto, con un parziale subito di 19-10, le ragazze di coach Vaianella trovano la reazione nei secondi dieci minuti accorciando fino al -6 dell’intervallo lungo (34-28). Al rientro dagli spogliatoi, però, ecco un altro blackout: nuovo break di 23-8 in favore di Magik Parma, e partita che in pratica finisce lì, sul 57-36 al 30’. Inutili gli ultimi dieci minuti, per la Vis Rosa è un brutto stop in ottica salvezza, considerato che le due squadre erano appaiate in classifica a 4 punti. Tenuto conto anche della sconfitta dell’andata (55-59), in caso di arrivo a pari punti al termine del campionato Parma sarebbe davanti in classifica alla Vis Rosa, ora attesa da un’altra gara sulla carta abbordabile contro Fidenza.

j.c.