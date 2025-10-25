Basket - "B» femminile. Green Le Mura a Piombino. E’ uno scontro diretto

Gara importante per Green Le Mura Spring che, stasera, alle 20, sarà di scena sul parquet di Piombino, dove affronterà al "Palatenda", per la quarta giornata di regular season, Golfo Basket. Entrambi i roster in classifica si trovano appaiati a 4 punti, con le padrone di casa che vantano il successo contro Pontedera e Civitanova, mentre nell’ultimo match, sono uscite sconfitte dal confronto contro Costone Siena.

Il ruolino di marcia di Le Mura Spring, dopo la sconfitta alla prima giornata contro Academy Firenze – che ha riscattato la vittoria biancorossa nella finale di Coppa Toscana di una settimana prima – , è proseguito con i successi contro Lerici e Civitanova.

Golfo Piombino ha un tipo di gioco che gira molto intorno alle due nuove arrivate, il play classe 2001 Jamy de Kock e l’ala nata nel 2004 Heloise Azzola che coach Biancani tiene in campo in media, rispettivamente 38 e 36 minuti ed accreditate di 14.3 e 15.7 punti a gara. L’altra giocatrice pericolosa è Ginevra Quaratesi, classe 2008, temibile sia da oltre l’arco che negli inserimenti in percussione sotto le plance ed attualmente miglior realizzatrice della squadra.

Un roster, quindi, con età media molto bassa che gioca in velocità come una giovanile.

Le biancorosse arrivano alla sfida del "Palatenda" con i bioritmi al massimo, dopo le due ultime convincenti vittorie e potrà contare anche sull’apporto della nuova arrivata Sara Giangrasso, che ha avuto solo tre allenamenti per entrare negli schemi di gioco di coach Pistolesi. "Siamo in un buon momento di forma – ha analizzato Pistolesi – e fiduciosi di poter far bene. Ovvio che, comunque, la partita sarà dura, da combattere possesso su possesso, da difendere forte, perché loro hanno veramente tanto talento in attacco". La direzione della gara è affidata a Matteo Barbanti di Livorno e Niccolò Borgioli di Massa.

Sarà, quindi, un impegno molto difficile quello che attende Green Le Mura Spring, al cospetto di un avversario che sta facendo bene e che si trova appaiato proprio alle biancorosse in classifica.

Le ragazze di Pistolesi, dopo questa sfida di questa sera, torneranno di nuovo sul parquet sabato prossimo, alle 21.15, al "Palatoscanini", per affrontare Prato in un’altra interessante sfida.

Alessia Lombardi