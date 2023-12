BASKET - "B» FEMMINILE. Green Le Mura Spring centra il decimo sigillo

Pf Prato

59

Green Le Mura Spring

78

PF PRATO: Pagliai, Sautariello 20, Agostini 1, Mandroni 2, Malanima ne, Billi 6, Trucioni 6, Ponzecchi 10, Garatti 2, Popolo 2, Cipolletta ne, Franchini 10. All.: Pilli.

GREEN LE MURA SPRING: Cerri, Bigini ne, Tessaro 23, Pellegrini 5, Morettini 1, Rapè 1, Valentino 8, Michelotti 6, Peri, Cherkaska 28, Fedorenko 6. All.: Biagi.

Arbitri: Dealiallis di Livorno e Giachi di Firenze.

Note: parziali 17-13, 31-39, 50-58.

PRATO - Decimo successo consecutivo per il Green Le Mura Spring che nel secondo quarto sale in cattedra, con Cherkaska e Valentino che realizzano un break di 15-2 che fissa il risultato sul 31 a 39. Nel terzo le pratesi riescono a riportarsi sotto, ma, nonostante tutto, le biancorosse riescono ad aggiudicarsi il tempino per 50 a 58. Nell’ultimo Prato inizia meglio, ma i cinque canestri di Cerkaska danno il via all’allungo definitivo.

A. L.