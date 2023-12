Basket B femminile. La capolista Feba liquida anche Senigallia

La Feba Civitanova ha battuto Senigallia 67-53 (18-16; 17-9; 12-15; 20-13) e prosegue la marcia solitaria in vetta alla classifica della B di basket femminile. Prezioso l’apporto di Panufnik e Binci ma anche le giovani della panchina hanno dato una grossa mano nel corso della partita. "Sono arrivati – la vice allenatrice Iris Ferazzoli tira le somme – due punti pesanti in un match combattuto. È una vittoria che fa morale e fa bene alla classifica. Abbiamo avuto la conferma dell’ottimo lavoro svolto dal vivaio, le ragazze si fanno trovare pronte quando sono chiamate in causa. In questa occasione penso per esempio ad Azzurra Streni che è entrata facendo molto bene. Comunque la differenza è stata fatta nel secondo quarto quando abbiamo trovato il break giusto e siamo riuscite a tenere Senigallia a distanza di sicurezza". Ecco il tabellino della Feba di coach Donatella Melappioni: Streni 4, Panufnik 16, Sciarretta, Severini 7, Angeloni, Binci 21, Contati, Jaworska 9, Pelliccetti 10, Lazzarini.