Basket b femminile. La Vis Rosa cede anche con Fidenza

Si complica il cammino salvezza della Vis Rosa, che cede anche a Fidenza (47-59) e vede scappare in classifica Magik Parma e Libertas Peperoncino. Le ragazze di Vaianella non riescono a fare loro la gara contro la Fulgor, che nella testa dell’allenatore estense era una di quelle da "cerchiolino rosso" per provare a muovere la classifica. Niente da fare invece, e appuntamento con i due punti ancora una volta rimandato: al Palapalestre la Vis Rosa poteva contare anche sull’apporto del proprio pubblico, ma non è bastato per portarsi a casa la partita. Per fortuna di Vis Rosa, sul fondo della classifica rimane la Libertas Forlì ferma a zero punti, con le ragazze ferraresi penultime a quota quattro.