Basket - "B" femminile. Le Mura alle finali di coppa

Le Mura Spring

72

CMB Valdarno

34

LE MURA SPRING: Capodagli 13, Dianda 9, Ceccarini 11, Morettini 3, Geremei 2, Evangelista 6, Chiti 8, Maffei, Michelotti 4, Papa 2, Bona 14. All.: Pistolesi.

CMB VALDARNO: Tartaglia 6, Sabatini, Bizzarri 1, Sontsa 14, Sposato 6, Campagnano 5, Torrini, Solazzo, Morandini, Trapani, Innocenti, Baggiani 2. All.: Piccioli.

Arbitri: Barbanti di Livorno e Marini di Pisa.

Note: parziali 19-9, 36-22, 53-28.

LUCCA - Arriva la qualificazione alla "final four" di Coppa Toscana per Le Mura Spring che batte Cmb Valdarno in un match sempre condotto dalle padrone di casa. Partono subito forti le biancorosse con Capodagli da tre su assist di Maffei, Bona da sotto, ancora Capodagli in torsione sotto la plancia con fallo; e Ceccarini che ruba palla su rimessa avversaria e segna in terzo tempo. Ed il primo quarto si chiude sul 19-9.

A inizio del secondo Le Mura Spring non parte bene e le avversarie ne approfittano subito con Sontsa ed ancora Tartaglia da dentro l’area, costringendo Pistolesi a chiamare timeout al 3’.

Al rientro è Ceccarini a far riprendere margine alle padrone di casa, con due punti da sotto ed un 1/2 ai liberi. Chiudono il quarto Bona e Michelotti e si va al riposo sul 36-22.

Nella ripresa le biancorosse provano subito a chiudere il match con Ceccarini da oltre l’arco da destra, liberata da Michelotti; poi con Bona che, prima ruba palla in difesa e va a segnare, poi ancora da sotto con Capodagli. I liberi di Bona e Chiti chiudono il terzo tempino sul 53-28. Nell’ultimo quarto ancora una volta le valdarnesi partono meglio con la solita Sontsa dalla media e Sposato dalla lunga. Ma le biancorosse reagiscono con Michelotti ed Evangelista da sotto, su assist schiacciato di Dianda e, alla fine, arriva il successo.

"La partenza è stata confortante – ha commentato Pistolesi – ; poi siamo calati un po’ d’intensità, cosa che non possiamo permetterci e, quindi, Valdarno è rientrata fino al -2. Da lì abbiamo rimesso le cose a posto e, grazie all’intensità difensiva, siamo riusciti a scavare il solco. Il punteggio finale non è veritiero: Valdarno, per come ha giocato, meritava qualcosa in più".

Sabato prossimo, a Siena , le semifinali, alle quali parteciperanno anche Firenze Academy (vincente con Golfo Piombino), Siena (che ha battuto Nicobasket) e Pielle Livorno (che ha superato Prato).

Alessia Lombardi