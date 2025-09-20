Basket - "B" femminile. Le Mura stasera in coppa

Inizia la stagione ufficiale di Le Mura Spring che, oggi, alle 18.45, scenderà sul parquet del "Palatagliate" per affrontare, nei quarti di finale di Coppa Toscana, il Cmb Valdarno. Le biancorosse entrano al secondo turno grazie all’ottimo ranking ottenuto con la prima posizione toscana dello scorso campionato. Le valdarnesi domenica scorsa hanno battuto nell’eliminatoria Pontedera 68-60.

Le ragazze di Pistolesi arrivano a questo appuntamento dopo le due gare giocate nello scorso week-end nell’ambito del torneo "Settembre Lucchese" che ha regalato buoni spunti ed ha fatto intravedere anche già buone giocate. Le valdarnesi, nello scorso mercato, hanno detto addio all’ala Azzola, approdata a Golfo Piombino, mentre si sono assicurati i quindici punti di media della Tartaglia e i dodici a testa della rientrante Innocenti e della Sontsa.

Le Mura Spring ha mostrato già un buon amalgama, soprattutto con le tre nuove arrivate e può ora contare sul ritmo della Ceccarini, sull’utilissimo lavoro "sporco" dell’ Evangelista e sull’esperienza e sulla concretezza della Bona.

La battuta d’arresto contro Firenze Academy – arrivata solo negli ultimi quattro secondi – e la vittoria contro Perugia (mai arrivata nello scorso campionato), pur per il valore che possono avere gli incontri precampionato, hanno mostrato una squadra già con un buon bioritmo, ma con ampi margini di miglioramento.

"Affrontiamo – ha detto Pistolesi – Cmb Valdarno, scontro ad eliminazione diretta per l’accesso alla final four toscane. Le aspettative sono quelle di fare risultato per accedere alla finale. Veniamo da un torneo di alto livello, con Jolly Acli (un roster di A2 con ambizione di prima in classifica) e tre squadre di serie “B” di rango e con obiettivi di alta classifica. Le sensazioni che ho avuto sono state molto buone, perché la squadra ha messo sul parquet tre cose molto importanti: cuore, voglia di lottare e di sacrificarsi. Abbiamo dimostrato di avere questo tipo di doti. Dobbiamo ancora migliorare tanto: soprattutto contro Perugia abbiamo fatto vedere buone trame di gioco, ma c’è ancora da lavorare molto".

"Affrontiamo questi quarti di finale di coppa– ha concluso – : è in palio il primo obiettivo stagionale e vogliamo cercare di centrarlo subito". In caso di vittoria con Cmb Valdarno, Le Mura Spring troverà in semifinale la vincente tra Firenze Academy e Golfo Piombino.

Alessia Lombardi