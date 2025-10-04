Basket - "B" femminile. Le Mura riparte di slancio

Prende il via il campionato di serie "B" nazionale con il Le Mura Spring che debutta oggi, alle 18.30, al "Palatagliate", dove affronterà Academy Firenze, a distanza di otto giorni dalla vittoria della Coppa Toscana che ha visto le biancorosse prevalere proprio sulle fiorentine. I due roster si affronteranno per la terza volta in campionato, dopo anche l’impegno del trofeo "Settembre Lucchese", vinto dalle ospiti.

Si troveranno di fronte nuovamente due tra le compagini che i ben informati danno per candidate ad un ottimo piazzamento nella griglia dei play-off. Il Green Le Mura Spring si presenta a questo appuntamento dopo le belle vittorie contro Costone Siena (a Firenze, nella final four), però ha dovuto rinunciare a Francesca Evangelista, il cui infortunio è ancora in fase di valutazione.

Si sono regolarmente allenate, invece, Elisa Maffei, esterna titolare, fuori dalla gara contro Valdarno per un colpo fortuito al quadricipite sinistro e la guardia Federica Papa, fuori per un risentimento al ginocchio destro in allenamento.

Coach Pistolesi avrà, quindi, a disposizione almeno dieci ragazze per le rotazioni durante la gara.

Il Firenze Academy visto in finale è squadra completa, che abbina il gioco veloce, tipico di una giovanile, con le soluzioni di esperienza portate da Laura Reani e Marta Rossini, giocatrici di categoria superiore.

"In questa stagione il livello tecnico delle squadre è veramente salito – ha commentato il coach biancorosso – .Ci sono formazioni scese dall’“A2” come Civitanova o altre storicamente attrezzate come Perugia, Firenze e Livorno. Altre ancora si sono rinforzate molto, come Siena e Terni. Ci aspetta un campionato lungo, con tante avversarie di alto livello e con nessuna partita scontata. La vittoria in Coppa Toscana ci fa iniziare con un’iniezione di autostima e fiducia, ma sarà un campionato tutto da seguire, sarà difficile fare pronostici".

Per la prima volta, la società chiederà il contributo del pubblico, con l’acquisto di un biglietto di 5 euro o l’abbonamento per tutta la regular season a 50 euro. La sfida sarà diretta da Marco Mattiello di Buggiano e da Francesco Tabarin di Pistoia.

Alessia Lombardi