Basket - "B" femminile. Le Mura riparte di slancio
Le biancorosse, dopo la coppa vinta, riaffrontano Firenze oggi al "Palatagliate"
Prende il via il campionato di serie "B" nazionale con il Le Mura Spring che debutta oggi, alle 18.30, al "Palatagliate", dove affronterà Academy Firenze, a distanza di otto giorni dalla vittoria della Coppa Toscana che ha visto le biancorosse prevalere proprio sulle fiorentine. I due roster si affronteranno per la terza volta in campionato, dopo anche l’impegno del trofeo "Settembre Lucchese", vinto dalle ospiti.
Si troveranno di fronte nuovamente due tra le compagini che i ben informati danno per candidate ad un ottimo piazzamento nella griglia dei play-off. Il Green Le Mura Spring si presenta a questo appuntamento dopo le belle vittorie contro Costone Siena (a Firenze, nella final four), però ha dovuto rinunciare a Francesca Evangelista, il cui infortunio è ancora in fase di valutazione.
Si sono regolarmente allenate, invece, Elisa Maffei, esterna titolare, fuori dalla gara contro Valdarno per un colpo fortuito al quadricipite sinistro e la guardia Federica Papa, fuori per un risentimento al ginocchio destro in allenamento.
Coach Pistolesi avrà, quindi, a disposizione almeno dieci ragazze per le rotazioni durante la gara.
Il Firenze Academy visto in finale è squadra completa, che abbina il gioco veloce, tipico di una giovanile, con le soluzioni di esperienza portate da Laura Reani e Marta Rossini, giocatrici di categoria superiore.
"In questa stagione il livello tecnico delle squadre è veramente salito – ha commentato il coach biancorosso – .Ci sono formazioni scese dall’“A2” come Civitanova o altre storicamente attrezzate come Perugia, Firenze e Livorno. Altre ancora si sono rinforzate molto, come Siena e Terni. Ci aspetta un campionato lungo, con tante avversarie di alto livello e con nessuna partita scontata. La vittoria in Coppa Toscana ci fa iniziare con un’iniezione di autostima e fiducia, ma sarà un campionato tutto da seguire, sarà difficile fare pronostici".
Per la prima volta, la società chiederà il contributo del pubblico, con l’acquisto di un biglietto di 5 euro o l’abbonamento per tutta la regular season a 50 euro. La sfida sarà diretta da Marco Mattiello di Buggiano e da Francesco Tabarin di Pistoia.
Alessia Lombardi
