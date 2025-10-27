Basket - "B" femminile. Le Mura corsaro nel Golfo

Golfo

49

GREEN Le Mura Spring

59

GOLFO PIOMBINO: Azzola 13, Piangerelli, De Kock 6, Montella 6, Morganti, Tanganelli, Candelori 2, Patriarca, Mazzucco 3, Quaratesi 7, Alfonsi 3, Bassini 6. All.: Biancani.

GREEN LE MURA SPRING: Capodagli 8, Dianda 13, Ceccarini 7, Morettini 2, Geremei, Giangrasso ne, Chiti 15, Maffei, Michelotti 11, Papa 3. All.: Pistolesi.

Arbitri: Barbanti di Livorno e Borgioli di Massa.

Note: 9-18, 20-31, 37-49.

PIOMBINO - Bella e convincente vittoria di Le Mura Spring che è tornato dalla trasferta contro Golfo Piombino con un bel successo. Un match giocato con autorevolezza dalle biancorosse che, già dalla fine del primo quarto, dopo un avvio molto equilibrato, con sei cambi di vantaggio nei primi sei minuti. Iniziano subito bene le ragazze di Pistolesi, con Ceccarini che trova Capodagli sola nel pitturato per il 2-0. Quaratesi subisce fallo su tiro e segna anche il supplementare per il 3-2.

Il Le Mura Spring riesce a gestire bene il gioco con Chiti, Dianda, Ceccarini, Morettini, Michelotti e Papa e chiude il primo quarto sul 9-18. Il secondo si apre con i liberi di De Kock che porta le padrone di casa sull’11-18; ma subito Chiti ristabilisce le distanze. Ancora Chiti, dopo azione prolungata, con due rimbalzi offensivi, porta le biancorosse in doppio vantaggio. Michelotti arrotonda in contropiede lanciata da Maffei, ma Azzola ricuce con due canestri dalla media sul 20-31. E così si va al riposo.

Il terzo quarto si apre con una serie di botta e risposta: a Chiti in transizione risponde Azzola, mentre sempre a Chiti, da sotto, risponde De Kock. Bassini tenta di avvicinare Golfo, ma Chiti, ancora una volta è impeccabile dalla lunetta per il 26-37. In rapida successione Bassini, Capodagli e Azzola fissano un vantaggio biancorosso che rimane pressoché invariato alla sirena del tempino. L’ultimo quarto si apre nel segno di Papa, con tre punti da destra, trovata ancora da Ceccarini.

Si gioca con molta intensità nell’ultimo quarto, con Piombino che prova a tornare sotto, ma le ragazze di Pistolesi gestiscono bene il vantaggio, con il match che si chiude con due tiri liberi messi a segno da Chiti che fissano il finale sul 46-59.

"Le ragazze hanno dimostrato ancora una volta la grande serietà con la quale affrontano ogni tipo di partita – ha commentato Pistolesi – . Questa gara era per niente facile, questa è una squadra forte e molto giovane. Non tanti vinceranno su questo parquet; quindi faccio i complimenti alle mie ragazze per una gara di grande impegno difensivo". Le Mura Spring tornerà di nuovo sul parquet sabato 1° novembre, alle 21.15, ancora una volta in trasferta, vista l’indisponibilità del "Palatagliate" per Lucca Comics & Games ed affronterà, al "Palatoscanini", Pieffe Prato. Per vedere di nuovo le biancorosse giocare in casa sarà necessario attendere sabato 8 novembre (sfida casalinga contro Pielle Livorno).

Alessia Lombardi