Basket - "B» femminile. Le Mura Spring d’oro. Sua la Coppa Toscana

LE MURA SPRING 62 ACADEMY FIRENZE 61

SIENA - E’ festa in casa del Le Mura Spring che si aggiudica la Coppa Toscana - "Trofeo Lorenzo Lunghi" battendo Firenze Academy. Un successo meritato per le ragazze di coach Pistolesi che gestiscono un match difficile, al cospetto di un’avversaria che si è battuta ad armi pari. Ne è scaturita una gara piacevole, giocata punto a punto, con le biancorosse che hanno provato subito ad imporre il proprio gioco. Ma Firenze Academy ha chiuso avanti il primo quarto per 14-24.

Nel secondo quarto Le Mura Spring prova a rimanere agganciato e riesce a mettere a segno punti pesanti, anche se sono le fiorentine che continuano a gestire il match: così si va al riposo sul 30-40, anche se la frazione si è chiusa sul 16-16.

Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo lungo, le biancorosse proseguono la propria rincorsa andando a concludere il terzo quarto 45-52. Ma la partita non è assolutamente finita: le biancorosse nell’ultimo quarto salgono in cattedra e, trascinate da una grande Serena Bona, ma grazie anche ad una prestazione corale di tutta la squadra, riescono a mettere a segno nell’ultimo tempino ben diciassette punti, costringendo Firenze Academy a realizzarne soltanto nove e ad effettuare così il sorpasso che regala a Le Mura Spring la Coppa Toscana.

Un successo fortemente voluto, costruito con tanto sacrificio e che, sabato, dopo la vittoria nella semifinale di final four contro Costone Siena per 61-43, non sembrava, poi, così impossibile, anche se coach Pistolesi ha dovuto fare i conti con un’infermeria affollata. E’ una vittoria di tutti, della società che sta provando a costruire un nuovo ciclo, del direttore sportivo Imma Gentile che ha provato a costruire una squadra competitiva, di tutto il roster e del nuovo coach. E, adesso, si inizierà a pensare al campionato, dove le biancorosse saranno sicuramente protagoniste.

"Queste ragazze – ha commentato il coach biancorosso – hanno un carattere straordinario, perché hanno giocato senza tre compagne, con rotazioni ridotte ai minimi termini. Nonostante un inizio con Academy Firenze che non ha sbagliato nulla, grazie anche ad un po’ di timore nostro nell’entrare in partita. Poi abbiamo registrato qualcosa in difesa e le ragazze hanno tirato fuori questo cuore immenso che hanno dimostrato di avere. Adesso dobbiamo subito resettare questa bella vittoria e pensare a preparare bene la prima di campionato di nuovo contro Firenze Academy".

Le Mura Spring: Capodagli 14, Dianda 4, Ceccarini 12, Morettini 2, Geremei 3, Evangelista ne, Chiti 7, Maffei n.e., Michelotti 2, Papa n.e., Marinuzzi n.e., Bona 18. All.: Pistolesi.

Alessia Lombardi