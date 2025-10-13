Basket - "B" femminile. Le Mura, pronto riscatto

US Gino Landini 38 GREEN Le Mura Spring 62

US GINO LANDINI: R. Demi, Tronfi 5, G. Demi, Leovino, Cacopardo 6, Oueslati 2, Saloni 2, Candelori 8, De Sanctis 2, Gioan 13, Castorina. All.: Cabani.

GREEN LE MURA SPRING: Capodagli 5, Dianda 7, Ceccarini 5, Morettini 2, Geremi 4, Chiti 5, Maffei 7, Michelotti 7, Papa 2, Bona 18. All.: Pistolesi.

Arbitri: Martino di Boissano e Ciccarelli di Genova.

Note: parziali 10-23, 19-36, 33-49.

LERICI - Il Green Le Mura Spring riscatta la sconfitta della prima giornata contro Firenze. Partita mai in discussione per le biancorosse, partite subito bene e che già nel primo quarto chiudono in avanti sul 10-23. Le padrone di casa nel secondo tempino hanno messo a segno soltanto nove canestri, mentre il roster allenato da Pistolesi ha incrementato il proprio vantaggio, fino ad andare al risposo sul 19-36.

Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo lungo, è proseguita la gara tutta offensiva delle biancorosse che hanno incrementato il proprio vantaggio, fino ad arrivare sul 33-49.

Nell’ultimo quarto Le Mura ha continuato ad andare a segno con estrema facilità, fino ad arrivare sul 38-62 e portando a casa due punti importanti per classifica e morale.

"Sarà difficile – ha commentato Pistolesi – giocare partite semplici, soprattutto quest’anno. Il livello è molto alto, le nostre avversarie giocavano la prima in campionato tra le mura amiche, ma, nonostante qualche lacuna, sono molto ben allenate e sicuramente riusciranno a colmarle. Non hanno lunghe di riferimento, ma possono contare su tante piccole con tanti punti nelle mani. Erano molto temibili, non abbiamo giocato bene, ma siamo riusciti a tenere le nostre avversarie a trentotto punti".

"Anche se abbiamo commesso qualche errore di troppo in fase difensiva – conclude il coach –, siamo, comunque, riusciti a tenerle sotto i quaranta punti. Prendiamo il risultato e facciamo loro i complimenti, perché sono convinto che, durante l’anno, non sarà facile violare questo parquet".

Alessia Lombardi