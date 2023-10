Basket B femminile. L’Happy cade in casa di Forlì

Niente da fare per la Ren-Auto Happy Basket di coach Andrea Maghelli nel derby di Forlì. La Libertas s’impone 54-50 al termine di un incontro molto combattuto e con le difese per larghi tratti dominanti nel corso dei 40 minuti. Nello storico Villa Romiti a partire meglio sono le riminesi, brave a scattare sullo 0-4 e poi anche sul 4-6 prima del sorpasso delle padrone di casa (11-8 al 10’). Poi gli attacchi si sbloccano e Forlì prova addirittura a scappare via, raggiungendo anche le otto lunghezze di vantaggio e andando poi al riposo sul 27-20. Di ritorno dagli spogliatoi sono le triple di Eleonora Duca e Novelli a riavvicinare l’Happy sul -1 (34-33). Il pari arriva sul canestro di Fera in pieno quarto parziale, poi ecco anche il vantaggio firmato Novelli (38-40). È battaglia vera, con la Libertas però brava rimontare e a entrare in vantaggio negli ultimi minuti. A 30" dal gong la Ren-Auto ha il possesso del pari, ma la palla non entra e Forlì chiude poi sul 54-50.

Il tabellino di Rimini: Novelli 7, Pratelli, E. Duca 19, Pignieri 4, N. Duca 2, Fera 5, Borsetti, Capucci 7, Monaldini, Benicchi 3, Tiraferri 3, Mongiusti. All.: Maghelli.