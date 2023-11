Basket B femminile. Libertas Rosa, arriva il derby dopo il quarto sigillo consecutivo

Vince e convince la Libertas Rosa Forlì, la prima squadra femminile della città che, in questo 2023, sta ottenendo grandi risultati nel campionato di serie B. Al termine del girone di andata, le ragazze forlivesi hanno ottenuto un ruolino di marcia di cinque successi e due sole sconfitte, che valgono il secondo posto in classifica. Una stagione non certo senza problemi, iniziata con un cambio di allenatore: coach Valerio Rustignoli (varie esperienze maschili, dai Baskérs Forlimpopoli al Gaetano Scirea anno scorso) subentrato a Tommaso Bindi.

Il cammino di un gruppo ormai rodato, con pochissime modifiche, finora è stato eccellente: a fronte delle sconfitte contro la capolista imbattuta Castel San Pietro (51-52) e sul campo della forte Faenza, sono arrivati importanti successi nei derby contro Cesena e Rimini, oltre che contro Bsl San Lazzaro, Peperoncino Basket e, nell’ultimo turno, contro il fanalino di coda Finale Emilia (48-70), per il quarto successo di fila. Sabato sera, alle 20.45, al Villa Romiti, inizia il girone di ritorno: ospiti di Pieraccini e compagne sarà la Virtus Cesena di coach Luca Chiadini, che vorrà provare a insidiare le cugine nella corsa alla Poule Promozione.

Al termine della prima fase, infatti, le prime quattro classificate del girone affronteranno le prime quattro del girone emiliano, in un minitorneo a otto squadre che assegnerà i tre posti che valgono l’accesso agli spareggi per qualificarsi al prossimo campionato di A2. Nella gara di andata, la Libertas ha sbancato il PalaIppo per 42-63, ma la crescita delle cesenati è stata importante nelle ultime settimane, tanto da sfiorare il colpaccio contro la capolista Magika e contro Rimini (appaiata a Forlì, ma terza per scontri diretti).

Insomma, sabato si attende una sfida vibrante ed emozionante, un nuovo capitolo di una stagione che fin qui sta portando risultati e soddisfazione per il basket femminile cittadino.