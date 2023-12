Basket B femminile. Libertas Rosa: raccolta giochi per Pediatria

Domani sera, con inizio alle 20.45, al Villa Romiti si giocherà la Partita di Natale della Libertas Rosa Forlì. Pieraccini e compagne ospiteranno la Bsl San Lazzaro per l’ultima gara dell’anno, una sfida che in caso di successo delle biancorosse o anche solo di sconfitta fino a 13 punti garantirebbe la matematica qualificazione delle forlivesi alla Poule Promozione, dove le prime quattro dei due gironi della serie B si sfideranno per l’accesso alla A2.

Fuori dal campo, però, si giocherà la partita più importante: nel corso della serata, infatti, la società raccoglierà giochi e regali per i bambini del reparto di Pediatria dell’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, che saranno poi consegnati alla struttura nelle prossime settimane per portare un sorriso ai piccoli pazienti. Sarà dunque una serata di festa, per concludere al meglio un 2023 di grande crescita per tutto il movimento del basket femminile forlivese.