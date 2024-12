Basket B femminile. Un nuovo rinvio stoppa la Ren-Auto Happy

Ancora un rinvio. Della stessa partita, per il medesimo motivo. Ieri, alle 19.30, si sarebbe dovuto giocare il recupero del derby di B femminile tra Ren-Auto Happy Basket Rimini e Nuova Virtus Cesena, originariamente in programma sabato 19 ottobre e rimandato per le infiltrazioni, ma l’acqua ha fatto di nuovo capolino sul parquet della Carim e la gara è stata rinviata a data da destinarsi. Una vera beffa per la società del presidente Piomboni, alle prese due volte nel giro di un mese e mezzo col medesimo problema, vale a dire pioggia e infiltrazioni. L’Happy era reduce dalla bella partita di Cavezzo contro la capolista, un ko (70-58) al termine di una vera battaglia (super Alessia Pignieri), e ora spera di poter tornare in campo sabato nel match casalingo col fanalino di coda Forlì.

La classifica: Cavezzo 20; Puianello 16; Basketball Sisters 14; Happy Rimini, Castel San Pietro, Valdarda e Cesena 12; Bsl San Lazzaro 10; Valtarese, Faenza Basket Project e Fidenza 8; Peperoncino 4; Magik Parma e Vis Ferrara 2; Forlì 0.