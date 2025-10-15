Basket B femminile, weekend perfetto per le due bolognesi. La Bsl di Gori vince in trasferta. Il Peperoncino travolge Ferrara

Weekend perfetto per le formazioni bolognesi di serie B femminile. Vince in trasferta la Bsl di Mattia Gori che continua a volare, si impone tra le mura della palestra Mascarino anche il Peperoncino che batte netto la Vis Rosa Ferrara.

Partiamo dalla Bsl San Lazzaro che guidata dalla coppia Mosconi-D’Agnano passa 54-64 a Ravenna e fa due su due. Decisive Mosconi 24 punti e D’Agnano 17, ma ottime prove anche per Colli 9 e Villa 8. A segno anche Springer 4 e Campalastri 2, a referto infine Grandi, Marchetti, Baroncini, Ravaglia.

Netto successo anche per il Peperoncino. Le ragazze di Gioele Naldi battono 87-43 Ferrara. Una bella prova collettiva per le giallorosse andate tutte a segno con Teresa Secchiaroli (17 punti), Mandini 12 e Ferrari 10 top scorer.

Sabato si torna in campo. La Bsl San Lazzaro tornerà a giocare alla palestra Rodriguez per ospitare alle 21 Scandiano formazione con cui condividono la leadership in classifica, mentre il Peperoncino, alle 19, sarà impegnato nella trasferta di Parma con il Noceto.

La classifica: Cavezzo, Puianello, Bsl San Lazzaro e Scandiano 4, Peperoncino, Sisters Castelfranco, Valdarda, Rimini e Ravenna 2, Valtarese, Magik Rosa Parma, Cesena, Noceto, Ferrara e Vigarano 0.

Filippo Mazzoni