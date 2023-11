Basket B interregionale

Anticipo del nono turno di campionato per l’Etrusca Basket San Miniato stasera atteso in Piemonte a Serravalle Scrivia nell’inconsueto orario delle 20.30. La società ha organizzato un pullman di tifosi e simpatizzanti per sostenere il team di Martelloni in questa trasferta lunga e impegnativa. I biancorossi andranno a far visita ad una squadra giovane e ben attrezzata, reduci da due importanti vittorie consecutive di cui una al fotofinish ai danni di Arezzo. Per i ragazzi di San Miniato sarà un’altra occasione di confronto, crescita e conferma.

"Il nostro avversario – dice il giocatore Lorenzo Bellachioma (nella foto) autore di ottime prove individuali - è una squadra che sta attraversando un buon momento e prevediamo una partita intensa sia a livello fisico che mentale, perché vincere ci permetterebbe di avere lo scontro diretto a favore e comunque mantenere ancora la parte alta della classifica. Sappiamo che hanno buoni giocatori alcuni dei quali con molta esperienza, come Gay e Pavone, ma noi andremo lì convinti di ciò che sappiamo fare".

"Rispettiamo tutte le squadre allo stesso modo ma non ci spaventa nessuno", conclude Bellachioma esortando i tifosi a seguire la squadra in questa sfida. I piemontesi si presentano con 6 punti, la metà dell’Etrusca al comando insieme a Virtus Siena e Basket Empoli.

S.R.