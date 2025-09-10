Basket B Interregionale: alle 19 scrimmage con i New Flying Balls. L’Olimpia di Agresti fa le prove a Ozzano

È definitivamente decollato il precampionato dell’Olimpia Castello di coach Claudio Agresti, alle prese con la preparazione dallo scorso 27 agosto ed entrata nella terza settimana di lavoro coi primi test sul campo in vista della stagione di B Interregionale 2025/2026.

Sabato sera è arrivato infatti il primo scrimmage della nuova annata, con Molinella (serie C) che si è imposta al PalaFerrari 73-80 (23-16; 37-44; 56-59): tra le fila nerazzurre doppie cifre per Carpani (11 punti), Torreggiani (12), Domenichelli (15), Galletti (12) e Vigori (14). Senz’altro è presto per trarre le prime conclusioni, ma la distribuzione dei punti e la ricerca di equilibrio all’interno di un gruppo molto giovane che il coach aveva paventato nelle scorse settimane si inizia a intravedere.

Per i castellani è già tempo di tornare in campo per un’amichevole di lusso e contro una delle future avversarie nel prossimo campionato: oggi alle 19 gli uomini di Agresti saranno infatti di scena al Pala Arti Grafiche Reggiani per il derby contro i New Flying Balls di coach Federico Grandi, antipasto della sfida di sabato sera contro un’altra futura contender in serie B, Basket 2000 Reggio Emilia (si giocherà al Pala Ferrari).

A completare il quadro del precampionato dell’Olimpia altre due sfide, la prima sulle doghe ozzanesi del Cmo Ozzano, in programma mercoledì 17, la seconda su quelle della Virtus Medicina, in programma sabato 20: entrambi i club di serie C puntano a una stagione ai piani alti del campionato.

Nel mentre il club ha reso noti i numeri di maglia della nuova rosa: 1 Manuel Carpani, 3 Luca Avoni, 4 Leonardo Torreggiani, 5 Michelangelo Mengozzi, 6 Fabio Castellari, 8 il capitano Alessandro Grotti, 10 Enrico Domenichelli, 12 Nicolò Torri, 13 Riccardo Pederzini, 14 Riccardo Galletti, 15 Alessandro Vigori e 18 Jacopo Garuti.