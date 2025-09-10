Basket B Interregionale. "B-Chem, siamo contenti ma la strada è lunga»

"Siamo abbastanza soddisfatti del percorso avviato, ma siamo anche consapevoli che c’è ancora tanto da fare". Massimiliano Domizioli, coach della B-Chem Civitanova, tira le somme dopo quanto fatto dal 20 agosto quando la squadra ha iniziato la preparazione per il campionato di basket di B Interregionale. Nel frattempo la squadra ha sostenuto qualche allenamento congiunto, l’ultimo contro contro Jesi, e altri sono in programma. "Finora – aggiunge – va tutto bene anche se non mancano i problemi tipici della preparazione". I test hanno anche aggiunto qualcosa sulla squadra. "Hanno detto che siamo simili alla formazione della passata stagione, cioè una squadra giovane, aggressiva, atletica ma che ha ancora pochi chilometri, è necessaria una maggiore conoscenza di gioco ed è la riprova che occorre fare ancora tanta strada, mettere a posto alcuni aspetti, ma le caratteristiche del team sono quelle volute perché c’era l’intenzione di ricreare quanto fatto l’anno scorso". Si guarda avanti e magari a quali possono essere i traguardi da tagliare. "Per quello è presto non conoscendo bene le caratteristiche degli avversari". E allora non rimane altro che lavorare. "Nel fine settimana – dice Domizioli – saremo a Porto Recanati per il primo Trofeo Attila Pierini dove in due giorni si contenderanno la vittoria noi, Senigallia, l’Attila Porto Recanati e la Svethia Recanati". Poi ci saranno altri test e l’ultima domenica di settembre sarà campionato con la B-Chem impegnata a Pescara.