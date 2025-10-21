Basket B Interregionale. Baskérs, bel colpo

È un grande successo quello dei Baskérs Forlimpopoli, che sabato hanno riscattato il ko interno in volata dell’ultimo turno contro Matelica, sbancando il campo dell’Attila Jr Recanati, una delle principali candidate al salto di categoria, per 58-68 (parziali 13-18, 30-39, 47-50). Se i primi minuti sono ad appannaggio dei padroni di casa, i forlimpopolesi subito ribaltano l’inerzia del match con un 9-0 di parziale firmato Lorenzo Brighi, che dà il primo vantaggio agli artusiani. Nel secondo quarto, una sequela di bombe sull’asse Fin-Ruscelli apre la scatola e permette ai Baskérs di scappare fino sul +16 (17-33).

Dopo l’intervallo, Recanati risale con veemenza, arrivando addirittura a superare sul 54-52 ad inizio ultimo quarto. Jonas Bracci, però, dà il ‘la’ alla definitiva fuga, seguito da Vico e da un Fin infuocato (7 triple a segno per lui). La squadra di casa le prova tutte, ma non c’è nulla da fare: Forlimpopoli allunga e conquista così il secondo successo stagionale.

Tabellino Chemifarma Baskérs: Rossi, Brighi A. 5, Brighi L. 8, Ruscelli 10, Sampieri 2, Vico 7, Apparuti ne, Zoli ne, Benzoni 5, Fin 21, Bracci M. 4, Bracci J. 6. All.: Tumidei.