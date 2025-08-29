Basket B interregionale. Baskérs Forlimpopoli, ecco come abbonarsi. Stasera il primo test

Believe with us: questo è il nome della campagna abbonamenti dei Baskérs Forlimpopoli in vista della stagione sportiva 2025/26 che vedrà la formazione artusiana ai nastri di partenza del campionato di serie B Interregionale. Due le diverse soluzioni: con la formula Regular, per 120 euro si potrà assistere alle 14 gare casalinghe della stagione regolare; con l’abbonamento Plus, dal costo di 160 euro, si potrà avere il posto numerato e anche l’accesso alle gare della prima fase della post season. Il singolo biglietto per le gare interne in programma al PalaGiorgini costerà 10 euro, mentre il ridotto per i ragazzi dai 14 ai 18 anni sarà di 5. Gratis per Under 14 e tesserati. Per richiedere la tessera occorrerà contattare la società alla mail [email protected] oppure presso il palazzetto durante le amichevoli giocate a Forlimpopoli.

Il primo impegno in programma per Brighi e compagni è previsto proprio per stasera alle ore 19, quando al PalaGiorgini arriverà la Pallacanestro Vignola, formazione emiliana di serie C. Dopo dieci giorni di lavoro, sarà quindi un utile test per i ragazzi di coach Alessandro Tumidei per assimilare le prime indicazioni tecniche e raccogliere i primi feedback del campo.