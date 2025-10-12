Basket B interregionale. Baskérs sconfitti a testa alta

Non riesce il colpaccio ai Baskérs Forlimpopoli, che guidano per larghi tratti, ma nel finale cadono per 57-58 (parziali 13-15; 33-29; 43-40) contro la forte Vigor Matelica, perdendo così un’imbattibilità interna che durava da ben 552 giorni.

Nel 1° quarto regna l’equilibrio, con i marchigiani che mettono il naso avanti con un pimpante Mazzotti, ma la risposta di Forlimpopoli non tarda ad arrivare: trascinata da Vico mette la freccia e si riporta avanti (+4 all’intervallo). Partita maschia e dalle basse percentuali, con i padroni di casa che riescono a mantenersi in linea di galleggiamento. Sorpassi e controsorpassi nell’ultimo quarto, ma è Matelica a segnare l’ultimo canestro: Forlimpopoli per due volte ha nelle mani la palla per la possibile vittoria, ma ai ragazzi di coach Tumidei non riesce il colpo del ko. Arriva così una sconfitta, però con buone indicazioni, contro una delle formazioni più competitive del campionato, che è risultata distante solo un tiro dalla truppa artusiana.

Il tabellino: De Cesaris ne, Rossi 5, Brighi A. 14, Brighi L. 6, Ruscelli 8, Sampieri, Vico 10, Zoli ne, Benzoni 6, Fin 5, Bracci M., Bracci J. 3. All.: Tumidei.