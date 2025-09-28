Basket B interregionale. Baskérs sconfitti dopo 476 giorni
Debutto amaro in casa del Bramante Pesaro. Forlimpopoli riapre il match. nel 3° quarto, ma non basta.
Inizia con una sconfitta il cammino dei Baskérs Forlimpopoli nel campionato di serie B Interregionale: nella gara d’esordio, i forlimpopolesi sono caduti per 84-67 (parziali 18-12; 42-28; 57-53) sul campo del Bramante Pesaro. Dopo l’iniziale 0-2 firmato Lorenzo Brighi, sono i padroni di casa a prendere il controllo delle operazioni, allungando già nel primo quarto per poi volare via fino sul +14 dell’intervallo, grazie al figlio d’arte Marco Panichi.
Dopo l’intervallo, come da marchio di fabbrica, i Baskérs cambiano faccia: la difesa si fa arrembante, mentre l’attacco vola, trascinato dai canestri di Fin e di capitan Brighi, riportando la truppa di coach Tumidei fino sul -4. Nell’ultimo quarto, però, il Bramante affonda il colpo: la difesa ammutolisce Forlimpopoli, mentre i canestri di Ricci chiudono la partita, consegnando ai Baskérs la prima sconfitta in gare ufficiali del 2025, 476 giorni dopo l’ultima volta.
Tabellino Chemifarma Baskérs: Ruscelli 11, Sampieri 2, Brighi L. 15, Vico 8, Fin 8, Rossi 3, Bracci M. 9, Bracci J. 8, Benzoni 3, De Cesaris, Zoli, Apparuti. All.: Tumidei.
