Basket B Interregionale. Campagna abbonamenti al via per la Pallacanestro Recanati

Oggi alle 18.30 sarà presentato il roster della Pallacanestro Recanati per il campionato di serie B Interregionale e nel contempo partirà anche la campagna abbonamenti, oltre alla sottoscrizione delle tessere socio sostenitore. Ecco le soluzioni proposte dalla società.

Tessera socio sostenitore: al prezzo di 150 euro si avrà diritto a ingresso per le 14 partite della stagione regolare più eventuali gare di playoff o playout, posto assegnato nel parterre diritto di prelazione su biglietti per eventuali trasferte Per tutte le famiglie ulteriore sconto con la seconda tessera al costo di 100 euro (150+100). In alternativa c’è anche la possibilità di sottoscrivere il classico abbonamento al costo di 100 euro che comprende l’ingresso per le 14 partite della stagione regolare Per tutte le famiglie ulteriore sconto con il secondo abbonamento al costo di 80 euro (100+80). Sia la sottoscrizione della Tessera che dell’Abbonamento possono avvenire nella segreteria al palazzetto dello sport il lunedì, martedì e venerdì dalle 17 alle 19.30. Si possono ricevere ulteriori e maggiori informazioni al numero 379-1290291 (anche whatsapp).