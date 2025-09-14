Basket B interregionale. Carica Baskérs: "Noi ambiziosi, poi vedremo»

I Chemifarma Baskérs Forlimpopoli si sono presentati alla vigilia della storica stagione in serie B Interregionale che inizierà il prossimo 27 settembre in trasferta a Pesaro. Nel giardino della ‘Acquisti e Distribuzione’ (sede della presentazione per il settimo anno consecutivo), uno dopo l’altro sono passati in rassegna i giocatori della stagione 2025/26: molti confermati con qualche innesto di lusso come l’argentino Sebastian Vico, già della Pallacanestro 2.015 e Faenza in serie B nazionale, per la prima volta sceso nella categoria sottostante.

Ha preso la parola il capitano Lorenzo Brighi: "Sono molto contento, non avrei mai pensato di essere qui alla vigilia della B e mi auguro di continuare così". Un grande applauso ha accolto Nicolò Ruscelli, nato e cresciuto a Forlimpopoli che difende i colori della propria squadra. "Un piacere e un onore essere qui – ha affermato – spero di poter continuare a lungo in questa strada, rappresentare Forlimpopoli è bellissimo". È stata quindi la volta del neo acquisto, della star del mercato estivo Sebastian Vico. "Ho scelto Forlimpopoli per un percorso che mi entusiasma, che mi dà una gran carica. È un bellissimo gruppo, mi hanno accolto come uno di loro da subito. Non si promette niente, ma daremo il massimo per la società e la gente che verrà a vederci".

Dopo i giocatori è stato presentato lo staff tecnico a partire da coach Alessandro Tumidei. "ln campionato ci poniamo l’obiettivo di essere ambiziosi, avere dentro una spinta per competere e vincere più partire possibile, poi cosa ci porterà lo vedremo durante il campionato".

A salutare la squadra anche l’assessore allo sport, Enrico Monti: "Siamo tanto orgogliosi di questa squadra, hanno fatto qualcosa che in tanti speravamo. Un grazie a tutta la società che non si limita a investire sull’attività agonistica, ma che investe anche su quella giovanile e che crea comunità, la nostra comunità". Un grande applauso ha poi accolto il presidente, Cristhofer Gardelli. "Ci proviamo, siamo qua e ci proviamo. Un ringraziamento a tutte quelle famiglie che ci seguono, che portano i figli. Metto la firma per riempire il palazzetto tutti i sabati, poi ci penseremo".

Matteo Bondi