Basket B Interregionale. Cecina sbanca il Pala Betti. Abc costretta a rincorrere. Tutto rimandato alla ’bella’

abc castelfiorentino

71

basket cecina

85

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano 8, Lazzeri 5, Ticciati, Corbinelli 11, Fabrizzi n.e., Marchetti n.e., Azzano 9, Nnabuife 10, Cantini 4, Gutierrez 24. All.: Manetti.

BASKET CECINA: Parietti, Pedroni 2, Gattel 21, Pistolesi T. 2, Bruci 3, Saccaggi 9, Pistillo 16, Nannipieri, Pistolesi N. 11, Tintori 9, Bruni 12. All. Da Prato.

Arbitri: Russo e Parigi di Firenze.

Parziali: 19-23; 36-50; 56-67.

CASTELFIORENTINO – Servirà la ’bella’ per decidere chi tra Abc e Cecina si salverà al primo tentativo (chi perde avrà un’altra chance). Dopo il blitz di Cecina in gara-1, i gialloblu valdelsani avevano la possibilità di chiudere il conto al Pala Betti, ma i livornesi hanno vinto 71-85 guidando per 35 minuti e riportando così la serie a Cecina (appuntamento domenica prossima alle 18 al Pala Poggetti). Avvio tutto personale di Gutierrez, che infila i primi 10 punti gialloblu (10-7), poi Cecina piazza un break di 0-9 e al 10’ conduce 19-23. Nel secondo tempino il nervosismo spegne l’attacco castellano, mentre la difesa si lascia sorprendere più e più volte: Cecina vola sul più 20 (23-43), fino al 36-50 dell’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi l’Abc stringe le maglie in difesa e ricuce in parte lo strappo (43-52 al 24′), prima che gli ospiti allunghino nuovamente (56-67 a 30’) e gestiscano il quarto parziale rispedendo sempre al mittente ogni tentativo di rimonta gialloblu.