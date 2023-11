Basket B Interregionale. Computer Gross pronta al primo vero esame

Quinta giornata di Serie B Interregionale interessante per le due compagini del circondario, impegnate in altrettante importanti sfide, ognuna per il proprio obiettivo. Partiamo dalla capolista solitaria a punteggio pieno Use Computer Gross, al primo vero esame sul parquet di Quarrata (palla a due stasera alle 21). I padroni di casa inseguono infatti a sole 2 lunghezze di distanza, avendo perso l’ultima gara, ed hanno un organico importante in cui figurano per altro ben quattro ex: Antonini, Falaschi, Balducci e Calugi.

"Si tratta di una trasferta tanto complessa quanto stimolante perché giochiamo contro una squadra che è partita forte e che mette sul campo entusiasmo ed intensità – commenta coach Valentino –. È la prima partita che porta alla settimana che comprende il turno infrasettimanale e quindi avere maturità e determinazione sarà ancora più importante fin dal primo possesso. Per vincere servirà sicuramente una partita importante". Arbitreranno il match Di Salvo di San Giuliano Terme e Marinaro di Cascina. Domani alle 18, invece, l’Abc Solettificio Manetti Castelfiorentino ospita al Pala Betti l’Etrusca San Miniato per un derby che si presenta quanto mai avvincente. I gialloblù valdelsani sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale, ma le ultime prestazioni hanno lasciato buone sensazioni, mentre i sanminiatesi hanno finora raccolto 4 punti, vincendo curiosamente proprio le due trasferta, compresa quella all’esordio contro la quotata Virtus Siena. Per l’occasione coach Angiolini dovrà fare a meno di Pucci con Nepi che resta in dubbio per i problemi muscolari che lo hanno tenuto fuori anche nell’ultima sfida contro Spezia. Di sicuro all’Abc non mancano carattere e cuore ed è proprio a queste prerogative che Corbinelli e compagni dovranno fare appello per uscire da questo momento di difficoltà, come per altro hanno già saputo fare in passato. Per arbitrare l’incontro sono stati designati Luchi di Prato e Posarelli di Grosseto.

Si.Ci.